Banca Națională (BNR) acuză PSD de utilizarea abuzivă a imaginii sale în spoturile electorale „BNR este o instituție apolitica, independenta și utilizarea abuziva a unor asemenea declarații, care nu au conotație politica propriu-zisa, afecteaza statutul și neutralitatea instituției noastre”, precizeaza instituția intr-un comunicat de presa. Iohannis, intrebat daca se impune carantinarea Bucureștiului. Ce a raspuns șeful statului BNR face un apel catre toate partidele politice implicate in campania electorala sa respecte caracterul apolitic al instituției și sa nu utilizeze incorect și partinic puncte de vedere exprimate de diverși reprezentanți ai bancii, mai ales cand acestea nu reflecta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este o lovitura importanta data eforturilor presedintelui Trump de a rasturna rezultatul obtinut in alegerile din 3 noiembrie, castigate de democratul Joe Biden. Iohannis, intrebat daca se impune carantinarea Bucureștiului. Ce a raspuns șeful statului Judecatorul districtual Matthew Brann din Williamsport,…

- Banca Nationala a Romaniei transmite duminica, 22 noiembrie 2020, ca dezaproba ferm utilizarea de imagini si declaratii scoase din context, ale unor specialisti BNR in spoturi de campanie electorala ale PSD. "BNR este o institutie apolitica, independenta si utilizarea abuziva a unor asemenea…

- Polițiștii au prins un barbat suspectat de furt, care ar fi vandut o parte din trotinetele electrice sustrase, iar pe altele le-a vopsit și le-a inchiriat, scrie Hotnews.ro. Iohannis, intrebat daca se impune carantinarea Bucureștiului. Ce a raspuns șeful statului Potrivit Poliției Capitalei, vineri…

- „Ei au fost in salonul separat, erau in stare foarte grava, evoluția lor a fost nefavorabila", a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la finalul vizitei efectuate la Institutul Fundeni, din Capitala. Iohannis, intrebat daca se impune carantinarea Bucureștiului. Ce a raspuns șeful statului …

- Banca Naționala a Romaniei dezaproba ferm utilizarea de imagini și declarații mai vechi sau mai noi, scoase din context, ale unor specialiști BNR in spoturi de campanie electorala ale PSD, se arata intr-un comunicat transmis duminica la pranz. BNR este o instituție apolitica, independenta și utilizarea…

- In capitala, incidența cazurilor noi la mia de locuitori, in ultimele 14 zile, era la nivelul zilei de ieri de 5,88. Cum se circula pe DN1 dupa ce orașul Otopeni a intrat in carantina „Vedeți, carantinarea este o masura complexa de restricționare a circulației in esența, care permite controlul raspandirii…

- Klaus Iohannis a reamintit ca foarte multe dintre spitalele din țara funcționeaza in cladiri vechi, avand aceeași problema: spațiile sunt inadecvate pentru a asigura circuitele sanitare necesare zilelor noastre. Iohannis, intrebat daca se impune carantinarea Bucureștiului. Ce a raspuns șeful statului…

- PSD susține ca Guvernul se face vinovat pentru situația in care a ajuns Romania din cauza pandemiei de COVID-19. Social-democrații avertizeaza ca țara noastra risca sa aiba parte de „un Colectiv in fiecare zi!”. „De ieri pana azi inca 4.000 de romani au primit vestea ca sunt infectați cu COVID. Alte…