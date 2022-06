Banca Națională a Ucrainei a majorat dobânda de bază de la 10% până la 25% Banca Nationala a Ucrainei (NBU) a decis joi sa majoreze dobanda de politica monetara, de la 10% pana la 25%, in incercarea de a tine sub control inflatia si a proteja moneda nationala de repercursiunile economice ale invaziei ruse care a inceput la 24 februarie, transmite AFP. „Consiliul de Administratie al NBU a decis sa majoreze dobanda de referinta la 25% pe an”, cel mai ridicat nivel de dupa luna septembrie 2015, a informat institutia intr-un comunicat de presa publicat la finalul reuniunii de politica monetara care a avut loc joi. Obiectivul acestei politici interventioniste este acela de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat ca era de așteptat ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa majoreze dobanda de referinta, dat fiind contextul macroeconomic in care ne aflam. Liderul social-democraților a mai susținut ca toate tarile care se invecineaza cu Ucraina au ajuns sa se imprumute…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 5,01% pe an, de la 4,95% cat a fost vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai mare a fost inregistrat in data de 3 aprilie…

- Prim-ministrul ucrainean Denys Shmyhal si inalti oficiali ucraineni din domeniul finantelor vor vizita Washingtonul saptamana viitoare, in timpul reuniunilor de primavara ale Fondului Monetar International si ale Bancii Mondiale, au declarat vineri surse oficiale, potrivit Reuters. Shmyhal, ministrul…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat ca fortele ruse care desfasoara campania militara a Moscovei in Ucraina au actionat curajos, eficient si au folosit cele mai moderne arme, transmite agentia de presa rusa Tass. Liderul rus Vladimir Putin a spus ca Rusia ”nu avea alta optiune” decat sa inceapa o…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 4,68% pe an, de la 4,62% pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai mare al indicelui a fost consemnat in 10 aprilie…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei se intalneste marti pentru sedinta de politica monetara, iar analistii se asteapta la o noua majorare a dobanzii cheie. Adrian Codirlasu, vicepresedinte al CFA Romania, a declarat la finalul lunii februarie ca Banca Nationala a Romaniei (BNR)…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 4,37% pe an, de la 4,36% pe an luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat in 5 august 2013…

- Indicele ROBOR la trtei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 4,25% pe an, de la 4,03% pe an vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat in 6 august…