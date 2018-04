Banca Națională a României lansează o nouă monedă Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema 330 de ani de la tiparirea Bibliei de la Bucuresti, informeaza banca, printr-un comunicat.



Moneda va avea o valoare nominala de 100 lei, forma rotunda, cant zimtat, un diametru de 21 milimetri si o greutate de 6,452 grame.



Aversul monedei reda portretul domnitorului Serban Cantacuzino, initiatorul tiparirii Bibliei de la Bucuresti, si un fragment al acesteia; inscriptia ,,Romania', valoarea nominala '100 Lei', stema Romaniei si anul de emisiune '2018'.



