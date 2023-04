Stiri pe aceeasi tema

- Din 10 aprilie, Banca Naționala a Romaniei lanseaza o moneda din argint cu tema Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Aceasta are o valoare de 10 lei și va avea putere circulatorie pe teritoriul țarii.

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat vineri ca lanseaza incepand din 10 aprilie o moneda din argint cu tema Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Aversul monedei prezinta turlele Catedralei Mitropolitane Ortodoxe și Palatul Culturii din Timișoara, stema Romaniei, inscripția „ROMANIA”…

- Banca Naționala a Romanie a facut un anunț de ultim moment! Doua noi monede urmeaza sa fie lansate incepand cu data de 24 martie 2023. Acest lucru se va face in circuitul numismatic. Este vorba despre o moneda din aur și o moneda din argint. Tema este de ”100 de ani de la adoptarea Constituției Romaniei…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza miercuri, in circuitul numismatic, o moneda de aur și o moneda de argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constitutiei Romaniei Mari, conform unui comunicat al bancii, potrivit Agerpres.

- Pe site-ul campaniamea.declic a fost demartaa o camnie de stringere de semnaturi pentru emidsiunea unei monede comemoraive de 50 de bani care sa marcheze evenimentul TM 2023. Campania de strangere de semnaturi se face sub forma unei solicitari adresate guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, si premierului…

- Weekend-ul in care are loc deschiderea oficiala a anului in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii vine cu modificari in programul mijloacelor de transport in comun. In plus, strada Oituz, intre Punctele Cardinale și Piața Maraști, va fi inchisa circulației in zilele de 17, 18 și 19 februarie.…

- Anul acesta, timp de cinci zile, in cadrul celei de-a 11-a ediții a JAZZx, publicul va avea ocazia sa asculte un spectru divers de stiluri muzicale, de la jazz modern și fusion, pana la soul. Festivalul promite sa fie o experiența unica pentru iubitorii de muzica, care vor putea sa descopere…