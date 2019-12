Banca Naţională a prevenit un atac împotriva monedei naţionale. Rezervele valutare au scăzut Rezervele valutare ale BNR se situau la nivelul de 33,81 miliarde euro la 30 noiembrie 2019, in scadere cu 1,09 miliarde de euro fața de 31 octombrie 2019, cand erau 34,90 miliarde euro, arata un comunicat de presa al BNR. ECONOMICA.NET a scris la sfarsitul saptamanii trecute ca BNR ar fi cheltuit aproximativ 1,2 miliarde de euro in luna noiembrie pentru a apara o deprecierea prea abrupta a leului. Jumatate de miliard de euro ar fi fost utilizati doar pe 28 noiembrie, cand a avut loc asa numitul "atac de noapte", data la care euro a deschis piata din Romania la un curs 4,8 lei. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

