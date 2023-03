Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Elvetiei a anunțat ca Credit Suisse este in prezent bine capitalizata si ca banca centrala va furniza lichiditati suplimentare daca va fi necesar, in timp ce autoritatile de reglementare de pe ambele maluri ale Atlanticului au incercat s

- Actiunile bancilor europene scad puternic miercuri, iar Credit Suisse a coborat la un nou minim istoric, pierzand o cincime din valoare, dupa ce principalul sau actionar, Saudi National Bank, a anuntat ca nu isi poate majora participatia de 10 la suta, invocand probleme de reglementare, relateaza…

- Schimbarile climatice au deja un impact economic si financiar major asupra Statelor Unite si ar putea declansa pierderi ale valorii activelor in urmatorii ani, care ar putea aparea in cascada in sistemul financiar al SUA, va avertiza marti secretarul Trezoreriei Janet Yellen, transmite Reuters, potrivit…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a raportat luni pierderi anuale de 132,5 miliarde de franci (141,54 de miliarde de dolari) pe ansamblul anului 2022, in linie cu estimarile preliminare anuntate in luna ianuarie, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Elveția va oferi Republicii Moldova și Ucrainei un sprijin umanitar in marime de 140 de milioane de franci elvețieni. Țarii noastre ii vor reveni doar 26 de milioane de franci elvețieni, scrie publika.md. Potrivit Consiliului Federal al Elveției, acest ajutor include adaposturi pentru școli, reparația…

- Vadim Benyatov, fost bancher la Credit Suisse, care a fost condamnat in 2013 la 10 ani de inchisoare in Romania pentru presupus spionaj, nu a reusit sa obtina despagubirile de 86 de milioane de dolari pe care le cerea de la banca elvetiana, demersul sau fiind respins vineri de justitia de la Londra,…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru un razboi de durata in Ucraina si va sprijini Kievul atat timp cat va fi necesar, a declarat miercuri ministrul de externe suedez Tobias Billstrom, a carui tara asigura presedintia semestriala a Consiliului UE, informeaza Reuters, citata de Agerpres. ”In pofida…

- Banca Naționala a Elveției a raportat luni o pierdere de 132 de miliarde de franci elvețieni (143 de miliarde de dolari) pentru anul financiar 2022, potrivit cifrelor preliminare, informeaza CNBC.