Banca Naţională a Elveţiei cere măsuri pentru prevenirea unei crize de tipul celei de la Credit Suisse ”Aceste masuri trebuie sa intareasca rezilienta bancilor, pentru a preveni pierderea increderii ori de cate ori este posibil si pentru a asigura o gama larga de optiuni eficiente de stabilizare, redresare sau lichidare a unei banci de importanta sistemica in cazul unei crize”, a declarat banca centrala in raportul sau privind stabilitatea financiara din 2023. Printre masuri, BNS a cerut ca bancilor sa li se solicite pe viitor sa pregateasca o cantitate minima de active care ar putea fi gajate pentru bancile centrale, un pas menit sa ajute bancile sa acceseze lichiditati de urgenta in cazul in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

