Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa inregistreze in 2020 un profit anual de 21 de miliarde de franci elvetieni (23,72 miliarde dolari), gratie castigurilor realizate de pe urma actiunilor pe care le-a cumparat, pentru a limita tendinta de apreciere a francului elvetian, transmite Reuters. SNB a mai informat vineri ca in 2020 a obtinut un castig de sapte miliarde de franci elvetieni de pe urma celor 1.040 tone de aur pe care le detine si de 13 miliarde de franci elvetieni din pozitiile valutare.

Valoarea ambelor a crescut in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19), investitorii…