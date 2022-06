Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Mondiale a aprobat marti o finantare suplimentara de 1,49 miliarde de dolari pentru Ucraina pentru a ajuta guvernul sa plateasca salariile functionarilor publici si asistentilor sociali, relateaza AFP. Aceasta noua finantare creste ajutorul Bancii Mondiale la peste…

- Razboi in Ucraina, ziua 88. In timp ce președintele Biden a semnat sambata un nou pachet de ajutor militar și umanitar pentru Ucraina de 40 de miliarde, Rusia și-a continuat ofensiva militara in Ucraina.

- Liderii finanțelor din grupul celor mai mari șapte economii (G7) din lume au cazut de acord sa ajute Ucraina cu 18,4 miliarde de dolari și au spus ca sunt pregatiți sa sprijine Kievul și „sa faca mai mult daca este nevoie”, potrivit unui proiect de comunicat de presa consultat de Reuters.

- Camera Reprezentantilor din SUA, condusa de democrati, a votat, marti seara, pentru a aproba un proiect de lege privind un ajutor de circa 40 de miliarde de dolari acordat Ucrainei, care continua sa infrunte asaltul brutal al Rusiei, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Camera Reprezentanților a aprobat marți, un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari, in timp ce legislatorii au intarit cererea inițiala a președintelui Joe Biden, semnaland un angajament bipartizan sporit pentru a contracara invazia sangeroasa a președintelui rus…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite acorda 300 de milioane de dolari sub forma de ajutor militar suplimentar Ucrainei, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat aseara ca noul pachet include sisteme…

- Banca Mondiala a acordat pana acum 923 de milioane de dolari Ucrainei. Suma se alatura altor 13,6 miliarde de dolari alocați de administrația Biden indeosebi pentru armament, scrie Reuters.

- Senatul Statelor Unite ale Americii a votat, joi, un pachet bugetar de 1,5 trilioane de dolari pentru executivul american, in care sunt incluse și 13,6 miliarde de doalri ce urmeaza sa ajunga in Ucraina ca sprijin financiar pentru aceasta țara care infrunta invadatorii ruși de mai bine de doua saptamani,…