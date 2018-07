Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de la București al Bancii Mondiale (BM) a prezentat vineri noul Cadru de Parteneriat de Țara cu Romania pentru perioada 2018-2023, document din care reiese ca prioritațile urmarite vor fi consolidarea instituțiilor, depolitizarea administrației și managementul investițiilor publice, scrie…

- Romania este o tara care in medie se descurca bine, insa discrepantele regionale si sociale nu s-au vindecat, iar acesta se datoreaza faptului ca sectorul public nu poate implementa politici cu care sa le ofere oportunitati tuturor locuitorilor, a declarat, vineri, Tatiana Proskuryakova, manager de…

- Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria al Bancii Mondiale, sustine ca autostrazile sunt vitale pentru dezvoltarea Romaniei. Totul in plin scandal legat de declaratiile facute recent de Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, care spunea ca daca Romania ar avea autostrazi,…

- Investitiile in oameni, sustinerea unei dezvoltari mai dinamice a sectorului privat si un grad de pregatire avansat in fata dezastrelor naturale si a schimbarilor climatice sunt prioritatile stabilite de noul Cadru de Parteneriat de Tara al Bancii Mondiale cu Romania, cu o perioada de cinci ani.

- Banca Mondiala a anuntat miercuri ca este gata sa acorde Romaniei o linie de finantare de 400 de milioane de euro, suma care ar urma sa fie folosita in cazul unor dezastre naturale, scrie News.ro.Linia de credit este de tip Cat DDO (Catastrophe Deferred Drawdown Option) si este gandita pentru…

- Trist. Așa este peste tot in țara. Romania se depopuleaza intr-un ritm incredibil, dar nu intereseaza pe nimeni. Pina cind? Pina cind nu o sa mai aiba de la cine sa fure, pina cind bugetul nu se va mai alimenta, pina cind oamenii care au muncit cinstit și au contribuit pentru batrinețe nu o sa-și ...

- Gabriela Firea a facut o noua declarație acuzatoare, care îl vizeaza indirect pe Klaus Johannis. Primarul Capitalei susține ca PSD face ”scoli, strazi, spitale”, dar ca tensiunile sociale nu îi îndeamna pe români sa se întoarca…

- Potrivit BM, „masurile fiscale adoptate in 2017 exercita presiuni asupra bugetului consolidat, in sensul adancirii deficitului. „In absenta unor corectii, deficitul fiscal este proiectat sa atinga 3,3% din PIB in 2018, lucru care ar plasa Romania pe o traiectorie de revenire in procedura de deficit…