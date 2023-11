Stiri pe aceeasi tema

- Limba romana este bogata in proverbe si zicale ce au la baza ințelepciunea populara transmisa prin viu grai. Una dintre aceste expresii cu talc este ”cainii latra, ursul merge” și este o zicala foarte populara pe plaiurile mioritice. Cu toate acestea, nu se știu prea multe despre originea acestui proverb.De…

- Eurobarometrul de anul acesta dedicat educatiei financiare arata ca 30% dintre romani sunt analfabeti financiar, insa un studiu facut de Institutul de Economie Mondiala sustine ca maximum 10% dintre romani au competente financiare, a spus, recent, Claudia Petrescu, cercetator senior la Institutul de…

- Cei 41 de cetațeni romani și membri ai familiilor lor evacuați recent din Fașia Gaza vor calatori spre Romania printr-un zbor organizat cu sprijinul Ministerului Apararii Naționale, conform unui anunț facut sambata de catre instituție. ”Cei 41 de cetateni romani si membri de familie evacuati recent…

- ”Ministerul Energiei, unic actionar al Complexul Energetic Valea Jiului SA, a aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor semnarea unui Acord-Cadru de Cooperare intre CEVJ si un investitor australian, document ce vizeaza prospectarea stocarii energiei in saptesprezece puturi de mina. Complexul Energetic…

- Organizatia militanta islamista Hamas a tras din nou rachete inspre localitatile israeliene duminica seara, sirenele de avertizare sunand de mai multe ori in zona mai larga a Tel Avivului, informeaza dpa, citat de Agerpres.Bratul militar al Hamas a revendicat responsabilitatea pentru atacuri pe Telegram.…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, in conditiile in care luna noiembrie a inceput cu o vreme favorabila. Totodata, razboiul din Orientul Mijlociu pare ca nu va afecta livrarile mondiale de energie, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Cotatiile…

- Armata americana a selectat aproximativ 2.000 de soldati pentru a se pregati pentru o eventuala desfasurare in sprijinul Israelului, relateaza The Wall Street Journal (WSJ) si The Associated Press (AP), care citeaza, sub rezerva anonimatului, oficiali americani, potrivit news.ro.Pentagonul a trimis…

- Armata israeliana anunta ca a bombardat peste 1.200 de tinte in weekend, in Fisia Gaza, si alte 1.200 de tinte luni, ”instalatii de depozitare si de productie de armament, centre de comandament si de control, lansatoare de rachete”, relateaza AFP.”Aviatia israeliana desfasoara una dintre cele mai…