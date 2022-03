Liderii celor doua agentii s-au declarat ingrijorati de potentiala inmultire a efector invaziei ruse. Acestia s-au referit la cresterea preturilor marfurilor, perturbari pe pietele financiare si riscul de a creste in continuare inflatia globala. Banca Mondiala a anuntat ca va angaja 3 miliarde de dolari in lunile urmatoare, inclusiv cel putin 350 de milioane saptamana viitoare. La randul lor, oficialii FMI au precizat ca vor lua in considerare rapid cererea Ucrainei de finantare de urgenta. De asemenea, spera sa puna la dispozitie fonduri de 2,2 miliarde de dolari pana in iunie.