Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, este contrazis de Banca Mondiala. Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria al Bancii Mondiale, a enumerat care sunt principalele provocari pe care le vede in calea reformarii Romaniei. Printre aceastea, se afla si constructie de autostrazi.…

- Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria al Bancii Mondiale, sustine ca autostrazile sunt vitale pentru dezvoltarea Romaniei. Totul in plin scandal legat de declaratiile facute recent de Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, care spunea ca daca Romania ar avea autostrazi,…

- Banca Mondiala a publicat, miercuri, un mesaj cu titlul: România trebuie sa continue sa reformeze si sa performeze. Mesajul este semnat de Tatiana Proskuryakova, Director de Tara al Bancii Mondiale pentru România si Ungaria.

- Pilonul II de pensii din România merge bine si nu trebuie reformat, a declarat Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru România si Ungaria al Bancii Mondiale, într-o întâlnire cu presa la Bucuresti. ”Credem ca Pilonul II de…

- Pilonul II de pensii din Romania merge bine si nu exista niciun motiv pentru reformarea acestuia, a declarat, miercuri, Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria al Bancii Mondiale, intr-o intalnire cu presa la Bucuresti. "Credem că Pilonul II de pensii merge bine, iar opinia…

- ''Este o mare problema pe care Romania o are in acest moment. Este un sector strategic si, din pacate, suntem la pamant cu aceste centre de transfuzie sanguina. Nici promovarea donarii de sange nu este extraordinara, practic, nevoia de sange in Romania este foarte mare in acest moment", a spus Pintea.…

- In condițiile in care peste tot in lume populația este din ce in ce mai imbatranita, iar sistemele publice de pensii incep sa nu mai faca fața numarului tot mai mare de pensionari, statele lumii au venit cu diferite variante de economisire pentru batranețe. Reducerea și îmbătrânirea…

- Dezvoltarea economica este in continuare inegala la nivelul diferitelor regiuni din Europa, zonele bogate dintr-o anumita tara avand in medie un PIB per capita de 2,3 ori mai mare decat orasele mai sarace, situatie care insa nu se regaseste si in cazul Romaniei, a carei Capitala seamana mai degraba…