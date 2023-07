Romania a fost catalogata ca fiind parte din categoria țarilor cu venituri mari, venitul pe cap de locuitor depașește de 13,84 de dolari. Lucru ce inseamna ca venitul romanilor pe cap de locuitor a fost inregistrat la 15,66 de dolari in 2022, comparativ cu 14,20 de dolari inregistrat in 2021. Romania s-a calificat in aceasta categorie in 2019, iar apoi a coborat la pragul de venit mediu superior in 2020, și s-a urcat la poziția de varf in 2021, relateaza zf.ro . In total, 82 de țari se afla in zona țarilor cu venituri mari. Singura țara din Europa Centrala și de Est, membra a Uniunii Europene,…