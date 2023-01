Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala estimeaza o creștere de 2,6% a economiei Romaniei anul acesta, iar pentru 2024 instituția financiara prognozeaza o creștere de 4,2%. Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,6%, a previzionat marti Banca Mondiala, in raportul „Perspective Economice Globale”…

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,6%, a previzionat marti Banca Mondiala, in raportul "Perspective Economice Globale" (Global Economic Prospects).Estimarile sunt mai slabe fata de cele avansate in iunie, intr-un alt raport, cand institutia financiara internationala…

- Romania are parte de cea mai mare creștere economica din Europa, in ultimii 20 de ani. Decalajul fața de Occident era unul uriaș in anul 2000, dar țara noastra a avut parte de o creștere de 800%, ceea ce a mai atentuat diferențele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Adrian Caciu: Creștere economica in Romania, in 2023, nu mai jos de 1,8%”Toate prognozele nu arata o contractie a economiei, ci arata o incetinire a vitezei de crestere sau o reducere a cresterii economice, ca sa spun asa. (...) Eu am spus: am semnalul de incetinire pe trimestrul trei, sigur il voi…

- In 2022, municipiul Oradea a atras cele mai multe investiții la nivel național, context in care județul Judetul Bihor are cea mai mare crestere a cifrei de afaceri dintre primele zece cele mai puternice judete din businessul romanesc.

- Marcel Ciolacu a declarat ca, in cazul in care nu va putea fi scos sau inlocuit acel plafon pentru pensii de 9,4- din PIB prevazut in PNRR, atunci majorarea pensiilor care va avea loc 1 ianuarie 2023 va fi si ultima. Liderul PSD a adaugat ca Nicolas Schmit, comisarul european responsabil pentru locuri…

- Previziunile economice de toamna ale Comisiei Europene pentru Romania sunt 1,8% crestere economica in 2023 si 2,2% in 2024, arata un comunicat de presa al executivului european. „Dupa un an 2022 cu o crestere importanta, economia Romaniei urmeaza sa incetineasca, estimandu-se ca PIB real va creste…

- Banca Mondiala propune Guvernului sa pastreze pensiile militare in forma actuala, in cadrul reformei pensiilor speciale, motivand acest lucru prin faptul ca o propunere de scadere a benefiicilor ar putea declanșa un exod al cadrelor militare, intr-un moment in care exista o zona de razboi aproape…