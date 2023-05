Stiri pe aceeasi tema

- Nici nu a devenit premier, ca Marcel Ciolacu si-a capatat un renume cam trist: omul care vorbeste mult si nu face nimic. I-am urmarit declaratiile din ultima jumatate de an. Cand le asculti, mai ca iti vine sa crezi ca PSD a devenit un partid democratic si european, care aproape ca intelege capitalismul. …

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi la Oradea, intrebat despre faptul ca Banca Mondiala precizeaza ca modificarile privind legea pensiilor speciale sunt consistente, insa nu ajung la taierile pe care Romania si le asumase, ca studiul respectiv este in analiza la Ministerul Muncii, iar cand institutia…

- ”Vom avea aceasta dezbatere. Nu trebuie sa ne ascundem ca nu vom acea aceasta dezbatere. Nu este momentul sa discutam in acest moment ca va fi introdusa maine impozitarea progresiva daca ar fi agreata de coalitie. Nu trebuie sa ne ascundem de faptul ca toate institutiile financiare internationale recomanda…

- Nu este insa singura masura fiscala pe care Romania ar trebui sa o ia, potrivit raportului dat de Banca Mondiala.REFORMELE CERUTE DE BANCA MONDIALAREFORMELE PROPUSE DE BANCA MONDIALA (ilustram cu Guvernul)- Introducerea impozitarii progresive;- Eliminarea scutirilor din sectoarele IT și construcții;-…

- Pensii 2023: Romania a trimis din nou un memoriu la Comisia Europeana, legat de pensiile speciale. Marcel Bolos precizeaza ca termenul pentru legea pensiilor speciale este luna iunie. Romania a trimis o scrisoare Comisiei Europene dupa ce a venit acel raport al Bancii Mondiale cu privire la reforma…

- „In decembrie 2021 am aprobat un memorandum in Guvern in care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au in coordonare pensiile militare, pentru ca, in concepția noastra pensiile militare nu erau acolo. Insa, din cauza ca intr-un mod ”profesionist” a fost trecut in PNRR…

- A venit raportul-bomba care arunca in aer pensiile speciale din Romania, scrie realitatea.net. Potrivit unor surse, Banca Mondiala a spus clar: se desființeaza veniturile speciale și nici nu vor aparea altele noi. Crește și varsta de pensionare pentru cei care obișnuiau sa se pensioneze la 40-50 de…

- Romania este una dintre tarile cele mai expuse riscului de cutremur din Uniunea Europeana, iar o eventuala repetare a seismului din 1977 ar provoca pagube economice de ordinul zecilor de miliarde de euro, mii de raniti si sute de mii de persoane fara locuinte, sustine Allana Simpson, coordonator…