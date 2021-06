Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu anunța ca Fondul Monetar International (FMI) estimeaza pentru Romania „o creștere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile inițiale) și un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare inițiala)”. „Cea mai buna perioada pentru romani abia incepe”, afirma Cițu. Redam mesajul…

- Premierul Florin Citu transmite vineri, ca estimarile FMI pentru Romania sunt „WOW” și ca masurile pe care le ia actuala guvernare vor duce la cea mai buna perioada pentru economia Romaniei din ultimii 100 de ani. „FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani! FMI estimeaza…

- ”FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani! FMI estimeaza o crestere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile initiale) si un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare initiala). FMI CONFIRMA, Romania are cea mai mare crestere economica din UE”, a scris, vineri seara, pe Facebook,…

- Florin Cițu a anunțat, pe Facebook, faptul ca economia va crește anul acesta peste așteptari, estimand intre 6 și 9%.„Toate institutiile internationale și agentiile de rating si-au revizuit estimarile pentru Romania și toate sunt in crestere”, a spus prim-ministrul.

- Erste Group Bank estimeaza ca Romania va consemna anul acesta o crestere economica de 4,2% si de 4,5% in 2022, insa viteza si amploarea procesului de vaccinare raman cei mai importanti factori pentru redresarea economica a regiunii in care opereaza grupul bancar. Potrivit unui comunicat remis vineri…

- Activele financiare ale sectorului administratiilor publice, exprimate ca pondere in Produsul Intern Brut, au crescut cu 3,6 puncte procentuale, ajungand la 26%, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. "Activele financiare ale sectorului administratiilor publice, exprimate ca pondere in Produsul…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a imbunatatit, semnificativ, estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania, care va inregistra o crestere economica de 6,4%, arata cel mai nou raport al institutiei…

- Daca in luna octombrie a anului trecut, FMI estima ca Romania va inregistra in 2021 o crestere de 4,6%, conform noilor previziuni publicate marti, Produsul Intern Brut al Romaniei va creste cu 6% in acest an. De asemenea, FMI si-a imbunatatit si estimarile pentru 2022, pana la un avans de 4,8%, fata…