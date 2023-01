Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea inregistra o crestere economica de 2,6% in 2023 si de 4,6% in 2024, conform estimarilor Bancii Mondiale, care avertizeaza ca, la nivel mondial, perspectivele economice risca sa se deterioreze, desi raman pe crestere.

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,6%, a previzionat marti Banca Mondiala, in raportul "Perspective Economice Globale" (Global Economic Prospects).Estimarile sunt mai slabe fata de cele avansate in iunie, intr-un alt raport, cand institutia financiara internationala…

- „Dragi romani, In cel mai complicat an din perspectiva economica de dupa cel de-al doilea razboi mondial permiteti-mi sa va multumesc pentru solidaritatea, increderea si intelegerea de care ati dat dovada in aceasta perioada care a afectat puternic (cel putin din perspectiva inflatiei ridicate) nu numai…

- „Investițiile straine directe au ajuns la un nivel record pentru primele zece luni ale acestui an. Potrivit estimarii BNR, 2022 va fi anul cu cele mai importante investiții straine. Acest indicator ne arata ca marii investitori vad, foarte clar, perspectivele de creștere pe termen lung ale economiei…

- Purtatorul de cuvant al PNL spune ca bugetul va fi, cel mai probabil, publicat joi și ca va cuprinde o creștere economica ceva mai mare de 3%. ”Bugetul va fi expus public cel mai probabil joi, dupa sedinta Guvernului, stiam ca joi se va face. Construcia bugetara in momentul de fata cuprinde un procent…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, a declarat ca economia Romaniei ar putea crește cu 1,8 de anul viitor. ”O sa avem o crestere economica, prognozele ne spun 1,8. Eu cred ca o sa depasim aceste prognoze. Nu o sa fie expansiune, dar nu o sa fie nici contractie economica sau altceva, mai jos…

- Adrian Caciu: Creștere economica in Romania, in 2023, nu mai jos de 1,8%”Toate prognozele nu arata o contractie a economiei, ci arata o incetinire a vitezei de crestere sau o reducere a cresterii economice, ca sa spun asa. (...) Eu am spus: am semnalul de incetinire pe trimestrul trei, sigur il voi…

- Deși s-a logodit in vara cu un american venit din California special pentru a o lua de nevasta, Adriana Bahmuțeanu amana nunta pentru primavara de frica facturilor la curent. „Nunta o sa fie! Acuma cu criza financiara, cu facturile, scumpirea la energie, e complicat. Ce ne facem daca ne vine o factura de…