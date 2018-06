Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea economica a Romaniei nu a dus la reducerea saraciei, susțin experții Bancii Mondiale. Deși țara noastra a avut a doua cea mai rapida creștere economica din Europa, acest lucru nu s-a tradus in reducerea saraciei. Potrivit raportului Bancii Mondiale, 70 la suta dintre cei saraci traiesc in…

- Romania este o tara care in medie se descurca bine, insa discrepantele regionale si sociale nu s-au vindecat, iar acesta se datoreaza faptului ca sectorul public nu poate implementa politici cu care sa le ofere oportunitati tuturor locuitorilor, a declarat, vineri, Tatiana Proskuryakova, manager de…

- Raportul Bancii Mondiale „Rethinking Lagging Regions” arata ca cele mai sarace regiuni din Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria vor fi in medie mai bogate decat „regiunile cu crestere redusa” din Italia, Spania, Portugalia si Grecia, pana in 2025, daca vor continua tendintele din ultimul deceniu.

- Dezvoltarea economica este in continuare inegala la nivelul diferitelor regiuni din Europa, zonele bogate dintr-o anumita tara avand in medie un PIB per capita de 2,3 ori mai mare decat orasele mai sarace, situatie care insa nu se regaseste si in cazul Romaniei, a carei Capitala seamana mai degraba…

- Dupa trei ani de declin consecutiv, remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu 20,9% anul trecut, cele mai mari transferuri de bani in regiune fiind catre Rusia (opt miliarde de dolari), Ucraina (7,9 miliarde de dolari) si Romania (4,9 miliarde de dolari), potrivit unui raport…

