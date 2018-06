Stiri pe aceeasi tema

- Pilonul II de pensii din Romania merge bine si nu exista niciun motiv pentru reformarea acestuia, a declarat, miercuri, Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria al Bancii Mondiale, intr-o intalnire cu presa la Bucuresti.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca va purta discutii cu administratorii de pensii, care vor fi parte a concluziilor unei analize finale ce va avea loc in vara acestui an pe marginea Pilonului II de pensii, informeaza Agerpres.ro. El a adaugat ca va exista o analiza si nu un proiect…

- "Referitor la problematica Pilonului II, atat de discutata si disputata in ultima perioada, doresc sa fac doar doua precizari. In primul rand, nu se pune problema unei nationalizari. Eu am spus ca este firesc sa existe o analiza dupa aproximativ 10 ani de functionare a acestui mecanism si ca vom…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a avut luni, 19 martie 2018, o intrevedere cu o delegație a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de țara pentru Romania și Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018-2023. ”Relația de…

- Relatia de parteneriat dintre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala poate fi consolidata in urmatorii ani prin derularea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii, a declarat viceprim-ministrul Viorel Stefan. Potrivit unui comunicat al Guvernului, vicepremierul Viorel Stefan a avut, luni,…

- Vicepremierul Viorel Stefan a avut astazi o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018 2023, informeaza Guvernul Romaniei.…