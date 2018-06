Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce PSD-istul Victor Ponta a ingropat proiectul autostrazii Comarnic-Brașov prin trecerea finanțarii acestuia de la bugetul statului in zona parteneriatului public-privat, a aparut o raza de lumina prin propunerea guvernamentala facuta in 2017, astfel ca realizarea acestei autostrazi sa fie finanțata…

- S. Pintea: Romania, probleme mari cu centrele de transfuzii din toata tara Ministrul Sanatații, Sorina Pintea (stanga). Foto: Arhiva RRA. România are probleme foarte mari cu centrele de transfuzii din toata tara, iar pentru dotarea lor ministrul Sorina Pintea a cerut Bancii Mondiale sa schimbe…

- BUCUREȘTI, 17 mai — Sputnik, Dragoș Dumitriu. "Donald Trump ne-a facut sa ne dam seama ca, daca avem nevoie de o mâna de ajutor, va trebui sa contam doar pe noi însine", a declarat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, înainte de summit-ul liderilor europeni…

- Bucuresti, Sofia, Budapesta si Varsovia concureaza cu aproape orice orase principale din Europa Occidentala, desi disparitatile dintre orasele principale si secundare din tarile "cu venituri scazute" raman mult mai ridicate decat in orice alte parti ale Europei, se arata in studiul intitulat "Regandirea…

- Cele mai sarace regiuni din Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria vor fi in medie mai bogate decat "regiunile cu crestere redusa" din Italia, Spania, Portugalia si Grecia, pana in 2025, daca vor continua tendintele din ultimul deceniu, se arata intr-un studiu al Bancii Mondiale (BM).

- Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana, dar nu Europa si ramane un prieten al Romaniei si al Europei, a declarat, sambata, ambasadorul britanic la Bucuresti, Paul Brummell. El a subliniat ca Marea...

- ''Consemnam un succes pentru delegatia Romaniei, mai ales ca am avut o concurenta serioasa. Vorbim despre tari ca Austria, Finlanda si Bulgaria. Un astfel de summit se organizeaza din doi in doi ani, ultimul fiind gazduit in 2017 de capitala Slovaciei, Bratislava'', a declarat Gheorghe Falca, potrivit…

- Extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii risca sa lase in urma cele mai sarace natiuni ale Europei, precum si regiunile cele mai sarace, dar si lucratorii necalificati, adancind si mai mult discrepantele economice la nivelul Uniunii Europene, arata un nou raport al Bancii Mondiale.