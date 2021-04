Stiri pe aceeasi tema

- Compania de servicii financiare digitale Revolut se apropie de o noua finantare, care ar evalua-o la peste 10 miliarde de dolari, a relatat, sambata, Sky News, transmite Reuters. Revolut, care este inregistrata la Londra, beneficiaza de consultanta din partea bancii americane de investitii…

- Biden intentioneaza sa implice corporatiile americane in acest program, a carui valoare va urca la un total de 4.000 de miliarde de dolari, dupa prezentarea partii a doua planului, in luna aprilie. Cuplata cu pachetul de ajutoare pentru pandemia de Covid-19, de 1.900 de miliarde de dolari, initiativa…

- Guvernele occidentale au realizat intr-un final ca mutarea fabricilor de inalta tehnologie in China aduce o mulțime de neplaceri, dincolo de miza imediata a profitului. Noua strategie de la Washington, privind tehnologiile inalte, presupune mutarea centrelor de producție pe pamant american. Companiile…

- Potrivit unui raport intocmit in cadrul Conferintei ONU pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD), desi economia globala ar putea inregistra o crestere cu 4,7% anul acesta, va inregistra totusi un minus de 10.000 de miliarde de dolari, ceea ce inseamna aproximativ de doua ori PIB-ul Japoniei, comparativ…

- AstraZeneca a inregistrat anul trecut vanzara unui portofoliu de actiuni in valoare de 1,38 de miliarde de dolari, ”o mare parte” provenind din vanzarea actiunilor Moderna, potrivit celui mai recent raport anual al companiei. Actiunile Moderna, compania care s-a listat la bursa in 2018 la pretul de…

- Pandemia de Covid-19 creeaza deficite bugetare imense. Doi foști oficiali ai IRS (Fiscul american), Fred Goldberg și Charles Rossotti – care au servit in administrații democrate și republicane – spun ca reducerea deficitului trebuie facuta prin creșterea colectarii, nu prin majorarea taxelor, scrie…

- In pofida mediului de afaceri dificil, directorul general Bernard Looney a declarat ca tranzitia companiei spre un viitor mai ecologic va continua. BP intentioneaza sa isi majoreze capacitatea de generare a energiei regenerabile la 50 de GWi pana in 2030, de la 3,3 GW in prezent, in timp ce va reduce…