- Incendiul de la Colectiv a imbunatatit multe lucruri in activitatea autoritatilor cu privire la gestionarea dezastrelor, iar presiunea publica a avut un rol determinant, a declarat Alanna Simpson, senior expert in managementul dezastrelor din cadrul Bancii Mondiale, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- Oamenii de rand sunt primii care trebuie sa intervina in cazul unor dezastre, sa se ajute intre ei si sa colaboreze cu autoritatile, pentru ca niciodata o tara nu va fi perfect pregatita, a declarat, miercuri, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si seful Departamentului…

- Echipele speciale de salvatori plecati in Albania dupa cutremurul care a avut loc marti dimineata cauta supravietuitori sub o cladire prabusita din orasul Durres, a declarat, joi, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. Romania a trimis inca de miercuri in Albania…

- Banca Mondiala si Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Romania organizeaza, in perioada 27 - 29 noiembrie 2019, la Bucuresti, conferinta Understanding Risk Europe: Innovate for Resilience (UR Europe). La acest eveniment sunt asteptati sa participe sute…

- Tragedia de la Colectiv, din 30 octombrie 2015, reprezinta momentul care i-a marcat pe cetateni si salvatori, deopotriva, arata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pe pagina de Facebook, scrie Agerpres. "30 octombrie 2015 - Momentul care ne-a marcat pe fiecare dintre…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) condus de Raed Arafat a postat sambata pe pagina de Facebook un mesaj ca urmare a criticilor generate de publicarea filmului interventiei din Colectiv, mesaj in care cere opinie publice sa aiba in continuare incredere in departament, apreciind ca: ”nimeni…

- Liderul PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca este de parere ca daca informatiile aparute in spatiul public, conform carora secretarul de stat Raed Arafat ar fi ascuns de ancheta procurorilor imagini video din primele clipe ale interventiei la clubul Colectiv, atunci acesta trebuie sa isi dea demisia…

- Parchetul General anunta ca a solicitat joi Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta inregistrarea video cu locul tragediei de la clubul Colectiv, aparuta in presa, procurorii sustinand ca nu au avut la dosar aceasta inregistrare. "Referitor la inregistrarea video difuzata in spatiul…