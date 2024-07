Banca Mondiala a aprobat acordarea unui imprumut in valoare de aproape 600 de milioane de euro pentru Romania, pentru politici de dezvoltare, care sprijina cresterea economica verde si incluziva in Romania. Consiliul Directorilor Executivi ai Grupului Banca Mondiala (GBM) a aprobat joi un Imprumut pentru Politici de Dezvoltare (DPL) pentru Romania, in valoare de 599,1 […] The post Banca Mondiala imprumuta Romania cu aproape 600 de milioane de euro pentru politici de dezvoltare appeared first on Puterea.ro .