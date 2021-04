Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Bancii Mondiale, acest proiect, implementat de Ministerul Educatiei, isi propune sa abordeze provocarile legate de infrastructura scolara, sa evidentieze procesul si impactul investitiilor in scoli mai sigure si moderne si sa stabileasca bazele institutionale pentru investitii…

- Aproximativ 100 de cladiri ce apartin de 55 de scoli din Romania vor fi renovate pentru a indeplini standarde moderne de siguranta, rezilienta, incluziune, sustenabilitate si infrastructura digitala. Este vorba de un proiect dedicat, in valoare de 100 de milioane de euro, aprobat de Consiliul de Administratie…

- Consiliul de Administrație al Bancii Mondiale a aprobat, vineri, „Proiectul pentru școli mai sigure, incluzive și durabile”, in valoare de 100 de milioane de euro, prin care aproximativ 100 de cladiri ce aparțin de 55 de școli din Romania vor fi renovate pentru a indeplini standarde moderne, informeaza…

- “Aproximativ 100 de cladiri ce apartin de 55 de scoli din Romania vor fi renovate pentru a indeplini standarde moderne de siguranta, rezilienta, incluziune, sustenabilitate si infrastructura digitala, in cadrul unui nou ‘Proiect pentru scoli mai sigure, incluzive si durabile’. Proiectul, in valoare…

- Aproximativ 100 de cladiri ce aparțin de 55 de școli din Romania vor fi renovate pentru a indeplini standarde moderne de siguranța, reziliența, incluziune, sustenabilitate și infrastructura digitala, in cadrul unui nou Proiect pentru școli mai sigure, incluzive și durabile, anunța Banca Mondiala.…

- Ritmul lent al vaccinarilor in instituțiile școlare i-a determinat pe oficialii din invațamant sa regandeasca strategia. Reprezentanți ai Ministerului Educației, autoritați publice și din sanatate, zeci de directori de școli, s-au intalnit, joi, pentru a dezbate problema vaccinarii cadrelor didactice…

- Tatiana Proskuryakova, director de țara al Bancii Mondiale pentru România și Ungaria, va parasi România în vara, urmând a avea o alta funcție, conforma declarațiilor sale în cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori București. Ea a vorbit în cadrul acestuia…

- In Romania, pana in prezent (in perioada 8-11 februarie), 244 de elevi și 329 de angajați din educație au fost confirmați cu COVID-19 de cand au fost redeschise școlile. Ministerul Educației a anunțat ca incidența cumulata in randul elevilor de la debutul semestrului al doilea – 1 caz de elev confirmat/10.000…