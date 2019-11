Stiri pe aceeasi tema

- Arad. Ionel Ciupe, consilier local municipal, este de parere ca Aradul ar putea fi salvat din letargia in care a intrat doar prin proiecte mari și indraznețe. “Din pacate pentru toți, dar mai ales pentru noi, cei care iubim Aradul, orașul nu mai este atractiv nici pentru locuitorii sai și in niciun…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a participat recent la o intalnire de lucru cu reprezentantii Bancii Mondiale.La intalnire au participat directorul Regional pentru Dezvoltare Durabila in Europa si Asia Centrala, Steven Schonberger, directorul Dezvoltare Urbana si Rezilienta pentru…

- Ambasada Regatului Unit la Bucuresti a adus impreuna 20 de ONG-uri britanice care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul unei intalniri organizate la resedinta ambasadorului Andrew Noble, sub numele "Saracia in Romania: dimensiuni, provocari si solutii".Tatiana Proskuryakova,…

- Primarul ataseaza un document transmis de catre secretarul general al PSD, Mihai Fifor, catre secretarul general al Grupului PES in Comitetul Regiunilor, Jordi Harrison, anuntandu-l ca Robert Negoita a fost suspendat din PSD pe 3 iulie 2019, urmare a unor atacuri 'dure' la adresa partidului.…

- "Investitia propusa este de aproximativ 20 de milioane euro, iar proiectul va concura cu investitii similare din Oradea, Ungaria sau Austria si foarte putine din Romania. Avem 3,2 hectare, este vorba vechiului strand, vechea sala de sport, terenul de atletism, vechiul teren de fotbal si terenurile…

- Pe 31 august, la Calarași, a fost semnat un Acord de colaborare economica și culturala intre Consiliul raional Calarași și Primaria comunei Miroslava din Județul Iași, Romania. Dan Nița, primarul comunei Miroslava s-a declarat onorat de parafarea acordului de colaborare cu calarașenii. Dansul i-a invitat…

- Romania este printre țarile lumii cu cea mai redusa pondere a copiilor sub 14 ani in numarul total al populației, arata datele Bancii Mondiale, relateaza Business Insider. In clasamentul primelor 25 de țari din lume cu cea mai mica pondere a copiilor, majoritatea pozițiilor sunt ocupate de țari din…

- Gigel Jianu spune ca are nevoie de 160 de miliarde de lei la recent aprobata rectificare bugetara pentru a nu avea probleme cu functionarea primariei pana la sfarsitul anului. Pe pagina de socializare a PNL Motru a fost distribuit, saptamana trecuta, un comunicat de presa al Asociației Orașelor din…