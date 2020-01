Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala va oferi un imprumut de 40 milioane de dolari SUA, pentru modernizarea și imbunatațirea calitații invațamantului superior din Republica Moldova, in concordanța cu necesitațile actuale și cele de perspectiva ale pieței muncii la nivel național și internațional.

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, joi, ca Guvernul a aprobat un Memorandum privind acordarea unui ajutor de salvare, in valoare de 195 de milioane de lei, pentru TAROM, in lipsa caruia compania ar fi in imposibilitatea finantarii activitatii curente.

- In luna decembrie a anului 2019, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 662.768 de castiguri in valoare totala de aproximativ 134,60 milioane lei (peste 28,16 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 163.367…

- Compania din domeniul imobiliar St John Properties, din Baltimore, Maryland, a oferit prime de Craciun in valoare totala de 10 milioane de dolari celor circa 200 de angajați, transmite Metro. Prima a fost...

- Statele Unite ale Americii vor oferi Republicii Moldova doua granturi in valoare totala de circa 12 milioane de dolari, in cadrul a doua acorduri semnate anterior de cele doua state. Potrivit vicepremierului dl Serghei Pușcuța, banii vor fi oferiți sub forma de asistența tehnica.

- Kylie Jenner a vandut un pachet majoritar din acțiunile firmei sale de produse cosmetice pentru suma de 600 de milioane de dolari. Deși a vandut 51% din acțiunile companiei, Kylie Jenner va ramane in fruntea companiei, ocupand funcția de director de creație, potrivit CNN .

- Republica Moldova a receptionat prima transa de asistenta macrofinanciara, in valoare de 30 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Este vorba despre un grant in valoare de 10 milioane de euro, receptionat vineri, 8 noiembrie, care va fi directionat la finantarea deficitului bugetar.

- Administratia presedintelui american Donald Trump amana acordarea unui ajutor de securItate de 105 milioane de dolari Libanului, au declarat doi oficiali americani, joi, la doua zile dupa demisia prim-ministrului libanez Saad al-Hariri, potrivit Reuters.