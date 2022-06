Stiri pe aceeasi tema

- Finantarea suplimentara anuntata face parte dintr-un pachet de sprijin in valoare de peste 4 miliarde de dolari, care va ajuta la plata salariilor guvernului si ale asistentilor sociali. Cel mai recent pachet de finantare este sustinut de garantii de finantare din Marea Britanie, Tarile de Jos, Lituania…

- Consiliul de administratie al Bancii Mondiale a aprobat o finantare suplimentara de 1,49 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Banii vor fi folosiți de guvernul de la Kiev pentru a plati ajuta salariile functionarilor publici si asistentilor sociali. Aceasta noua finantare creste ajutorul Bancii Mondiale…

- Veniturile Rusiei din vanzarea de petrol și gaz ar putea crește anul acesta pana la un total de 285 miliarde de dolari, conform previziunilor Bloomberg, ceea ce ar reprezenta o creștere cu 20% fața de cele 235,6 miliarde de dolari care au intrat in visteria Kremlinului anul trecut. In ciuda a 6 pachete…

- Un senator republican a blocat, joi, in Senat, adoptarea urgenta a proiectului de lege pentru acordarea ajutorului de 40 de miliarde de dolari Ucrainei, proiect care fusese votat anterior in Camera Reprezentanților, relateaza CNN. Pentru ca proiectul de lege sa fie supus la vot și in Senat era nevoie…

- Pierderile totale provocate Ucrainei de razboi au ajuns la 600 de miliarde de dolari, a declarat președintele Volodimir Zelenski in cadrul intalnirii de miercuri cu autoritațile locale și regionale, unde a discutat despre reconstrucția Ucrainei dupa razboi, conform The Guardian. „Estimarile preliminare…

- Ministrul apararii din Polonia a semnat, marti, contractul pentru achizitionarea a 250 de tancuri de lupta americane Abrams, in versiunea lor modernizata, pentru o suma totala de 4,74 de miliarde de dolari (4,32 de miliarde de euro), informeaza AFP. „Acordul vizeaza achizitia a 250 de tancuri Abrams,…

- Tango, super-iahtul oligarhului rus Viktor Vekselberg, a fost confiscat de poliția spaniola și FBI in Mallorca, la cererea autoritaților americane. Oligarhul nascut in Ucraina a incalcat sancțiunile impuse inca din 2018 de Statele Unite și pe cele de luna trecuta. Nava de lux, a lui Viktor Vekselberg,…

- Casa Alba a anunțat, miercuri, ca președintele Joe Biden a avut din nou o convorbire telefonica, de apoximativ o ora, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ucraina va primi un ajutor de 500 de milioane de dolari pentru plata salariilor de la bugetul de stat. Volodimir Zelenski a declarat ca…