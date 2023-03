Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu guvernul ucrainean pentru punerea in practica a unui plan de ajutorare in valoare totala de 15,6 miliarde de dolari, noteaza AFP.Planul urmeaza sa permita "sprijinirea redresarii economice treptate, creand in acelasi…

- Reconstruirea economiei Ucrainei, dupa invazia declansata de Rusia in urma cu un an, este estimata in prezent sa coste 411 miliarde de euro, de 2,6 ori mai mult decat Produsul Intern Brut al Ucrainei in anul 2022, arata un nou studiu realizat de Banca Mondiala, Natiunile Unite, Comisia Europeana si…

- Banca Mondiala (BM) a anuntat ca acorda un ajutor suplimentar de 2,5 miliarde de dolari destinat Ucrainei, cu scopul de a „sprijini mentinerea serviciilor esentiale si eforturile de redresare”.Acest nou sprijin este realizat in cadrul Proiectului PEACE care vizeaza sustinerea financiara a functionarii…

- Profitul net ajustat al celui de-al doilea mare producator de petrol din SUA pentru 2022 a depasit cu aproximativ 10 miliarde de dolari recordul anterior, stabilit in 2011. Totusi, cheltuielile mai mari si profiturile mai slabe din petrol si combustibili au lasat veniturile din trimestrul al patrulea…

- Statele Unite anunța un nou pachet semnificativ de asistența pentru securitate acordat Ucrainei, pentru a putea continua sa se apere in razboiului pornit de Rusia acum un an. Este vorba despre sute de vehicule blindate de diferite tipuri, insa fara tancuri grele.