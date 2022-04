Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala estimeaza o franare a economiei Romaniei din cauza razboiului din Ucraina. Am putea avea o creștere de numai 1,9% in acest an, in condițiile in care estimarea era de 4,3 in ianuarie.

- Economia Romaniei a inregistrat un avans de 5,9 in 2021, comparativ cu 2020, si de 2,4 pe seria bruta in trimestrul 4 al anului trecut, fata de acelasi trimestru din 2020, dar a scazut cu 0,1 in termeni reali, comparativ cu trimestrul trei din 2021, potrivit unui comunicat al Institului National de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Occidentul ca este în cautarea unor noi pretexte pentru a impune sanctiuni împotriva tarii sale, relateaza DPA. Politica occidentala de a pune presiune economica pe Rusia nu va fi abandonata, a spus liderul de la Kremlin, precizând…

- Noile previziuni din aprilie ale Fondului Monetar International vor arata ca razboiul din Ucraina va incetini cresterea economiei mondiale, dar nu va provoca o recesiune globala, a afirmat marti directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, transmite Reuters. Vorbind la un eveniment online gazduit…

- Banca Mondiala a aprobat, luni, un pachet de sprijin pentru Ucraina cu numele „Free Ukraine”, urmand sa se acorde țarii imediat 489 milioane de dolari. Ajutorul de urgența pentru Ucraina este de trei miliarde de dolari. Inițial, Banca Mondiala anunțase ca din acest ajutor urmau sa fie eliberați imediat…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit in scadere la 4,3% prognoza de crestere economica pentru acest an, fata de 4,6% cat estima anterior, si o inflatie mai mare din cauza preturilor energiei. CNSP nu a luat in calcul efectele conflictului din Ucraina.

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 4,3%, fata de un avans 4,5% previzionat in iunie 2021, conform raportului Bancii Mondiale „Perspective Economice Globale” (Global Economic Prospects) publicat ieri si preluat de Agerpres. Pentru 2023, Banca Mondiala prognozeaza o…