- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,9%, a indicat marti Banca Mondiala, in raportul "Perspective Economice Globale" (Global Economic Prospects), anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, si-a anuntat, sambata, candidatura la conducerea formatiunii, afirmand ca livreaza rezultate concrete, „nu bla-bla steril”, iar partidul are nevoie de organizare si „o mana hotarata pe volan”. „Astazi mi-am lansat oficial candidatura pentru presedintia USR.…

- Deși bombele cad peste Ucraina și au ucis deja zeci de mii de oameni, ecourile razboiului razbat in majoritatea statelor de pe glob. Economia mondiala, crunt lovita de virusul pornit din China, parea ca se redreseaza. Invazia din Ucraina costa enorm nu doar cele doua țari beligerante. Efectele negative…

- Proiectul de buget pentru anul 2022 a fost configurat pe o crestere economica de 4,6%. Nu același lucru spune și Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, care vede o creștere timida, la jumatate fața de proiecțiile date de guvernanți. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit in…

- „Eu am spus ca astazi suntem aici si trebuie sa ne asumam niste masuri pentru ca rata inflatiei este mare, estimarile arata ca economia va incetini anul acesta fata de estimarile de la inceputul anului. La inceputul anului trecut estimam o crestere economica de 4%, am terminat cu o crestere economica…

- FMI și Banca Mondiala au revizuit in jos estimarile pentru anul in curs. Europa și Asia Centrala sunt regiunile cele mai afectate de revizuirea datelor. China a solicitat industriei oțelului o incetinire a producției, deși prețurile sunt aproximativ de 3 ori media istorica. E o masura ce ar putea accentua…

- Semnal de alarma pentru Romania de la expertii Bancii Mondiale. Acestia au revizuit drastic, in jos, cresterea economica prognozata pentru anul in curs. Este o scadere substantiala, pana la 1,9 la suta, estimata in paralel cu majorarea inflatiei.

- Romania se imprumuta la doua puncte procentuale sub inflație, este raspunsul dat de ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), criticilor președintelui PNL, Florin Cițu, care anunța recent ca Ministerul de Finanțe s-a imprumutat la cea mai mare dobanda din 2012 pana acum. „Romania se imprumuta la dobanzile…