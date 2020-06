Stiri pe aceeasi tema

- Criza provocata de extinderea pandemiei de coronavirus (Covid-19) este cea mai severa de la Marea Depresiune din 1929, a avertizat luni directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Gheorghieva, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Din cauza efectelor negative ale…

