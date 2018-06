Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea economica a Romaniei nu a dus la reducerea saraciei, susțin experții Bancii Mondiale. Deși țara noastra a avut a doua cea mai rapida creștere economica din Europa, acest lucru nu s-a tradus in reducerea saraciei. Potrivit raportului Bancii Mondiale, 70 la suta dintre cei saraci traiesc in…

- Romania este o tara care in medie se descurca bine, insa discrepantele regionale si sociale nu s-au vindecat, iar acesta se datoreaza faptului ca sectorul public nu poate implementa politici cu care sa le ofere oportunitati tuturor locuitorilor, a declarat, vineri, Tatiana Proskuryakova, manager de…

- Europa de Est cunoaste o perioada fara precedent de dezvoltare economica. Trei tari fost comuniste, Cehia, Romania si Polonia, se bucura de crestere economica rapida, somaj scazut si inflatie scazuta. Economia Romaniei a crescut cu 5,7% fata de anul precedent, Republica Ceha cu 4,7% si Polonia cu 4,4%.…

- Elevii din Romania merg ani buni la scoala fara sa invete mai nimic. Asta sustin expertii Bancii Mondiale, care au lansat, la Bucuresti, raportul privind Dezvoltarea Globala, ce are ca tema educatia. Prezent la eveniment, presedintele Klaus Iohannis a tras si el un semnal de alarma, vorbind despre analfabetismul…

- Dupa trei ani de declin consecutiv, remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu 20,9% anul trecut, potrivit unui raport publicat de Banca Mondiala (BM). Cele mai mari transferuri de bani în regiune au fost către Rusia (8 miliarde de dolari), Ucraina (7,9 miliarde…

- Desi cresterea economica a Romaniei este peste media Uniunii Europene, in aceasta tara se mentine paradoxul inegalitatilor sociale si al saraciei, a declarat, miercuri, Angela Cristea, seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, potrivit Agerpres.