Stiri pe aceeasi tema

- Un copil nascut astazi in Romania va atinge doar jumatate din potentialul de productivitate a unui adult complet educat si sanatos, potrivit celei mai recente actualizari a Indexului Capitalului Uman (HCI) al Bancii Mondiale, care masoara nivelul de dezvoltare al capitalului uman in perioada pre-pandemica,…

- Un copil nascut astazi in Romania va atinge doar jumatate din potențialul de productivitate a unui adult complet educat și sanatos, potrivit celei mai recente actualizari a Indexului Capitalului Uman (HCI) al Bancii Mondiale, care masoara nivelul de dezvoltare al capitalului uman in perioada pre-pandemica,…

- "Un copil nascut astazi in Romania va atinge doar jumatate din potentialul de productivitate a unui adult complet educat si sanatos", potrivit celei mai recente actualizari a Indexului Capitalului Uman (HCI) al Bancii Mondiale, care masoara nivelul de dezvoltare al capitalului uman in perioada pre-pandemica,…

- Am atras atenția in nenumarate randuri, inca de la debutul pandemiei, despre lipsa de capacitate a actualului ministru al Educației și a Guvernului Orban in a gestiona problemele din sistemul educațional și am propus soluții, pe care le-am transmit ministrului The post Deputatul Claudia Gilia: Viitorul…

- Prea multi copii din tarile dezvoltate nu detin competente de matematica si citire de baza si sunt afectati de o stare de sanatate mintala si emotionala precara si de obezitate, conform unui raport al Fondului International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF). Raportul prezinta…

- Multi dintre copiii din tarile dezvoltate nu detin competente la matematica si citire de baza si sunt afectati de o stare de sanatate mintala si emotionala precara si de obezitate, arata un raport al Fondului International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF) publicat joi, citat…

- 28 la suta din școlile din Romania nu aveau, in 2019, acces la dotari de baza care sa permita spalarea mainilor cu apa și sapun, condiție esențiala pentru funcționarea lor in siguranța in contextul epidemiei de COVID-19, releva un studiu realizat de OMS și UNICEF. Ultimele date furnizate de Programul…

- PSD solicita Guvernului PNL sa faca „tot posibilul” ca anul scolar sa inceapa in siguranta, adaugand ca educatia online este „imposibila” in multe zone si, chiar daca se poate desfasura, studii „solide” arata „cat de complexe si grave sunt urmarile asupra copiilor”, potrivit Agerpres. „Copiii trebuie…