Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul retragerii din activitate a lui Roger Federer, de 20 de ori campion de Grand Slam și fost numar unu mondial, a dus la un val de reacții din care Reuters a selectat cateva, facand o sinteza a mesajelor transmise de personalitațile tenisului mondial

- Lumea nu a fost niciodata intr-o situație mai buna pentru a pune capat pandemiei de COVID-19, a declarat, miercuri, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de Reuters. „Nu am ajuns inca acolo. Dar sfarșitul se vede”, a spus șeful OMS. Numarul de decese…

- Sectorul energiei din Europa se confrunta cu "o criza exceptionala", a afirmat vineri Catherine MacGregor, directorul general al importatorului francez de gaze Engie, adaugand ca actualele evolutii, dominate in special de reducerea livrarilor rusesti si de necesitatea trecerii la energie verde, sunt…

- Ford Motor Co a anuntat luni ca va desfiinta 3.000 de locuri de munca, majoritatea in America de Nord si India, deoarece se restructureaza pentru a concura cu Tesla in cursa pentru a dezvolta vehicule electrice (EV), transmite Reuters.

- Industria de armament este printre cele mai profitabile domenii. In mod paradoxal, civilizația moderna pledeaza pentru o viața traita in pace. Realitatea insa contrazice teoria. Lumea este sfașiata de conflicte care iau amploare in multe regiuni ale globului și care provoaca turbulențe pe mai multe…

- Statele Unite și Arabia Saudita au semnat 18 acorduri de parteneriat in domenii precum energia, comunicațiile, spațiul și sanatatea, in timpul unei vizite a președintelui american Joe Biden, a relatat televiziunea saudita de stat al-Ekhbariya. Acordurile includ ințelegeri cu firmele americane din…

- Reinhart, care se intoarce la Universitatea Harvard pe 1 iulie, dupa un concediu de serviciu public de doi ani, a spus ca, din punct de vedere istoric, a fost o sarcina dificila de a reduce inflatia si de a asigura o aterizare usoara a economiei in acelasi timp, iar riscurile de recesiune sunt in mod…

- Lumea se confrunta cu o criza alimentara fara precedent, a afirmt șeful ONU, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…