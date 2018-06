Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei arata semne de supraincalzire, și exista riscul ca actuala traiectorie politica sa sporeasca volatilitatea macroeconomica și sa submineze capacitatea de a rezista la socuri, se arata in documentul publicat de Fondul Monetar International (FMI) la sfarsitul consultarilor cu Romania…

- Banca Mondiala a imbunatatit estimarile de crestere a economiei Romaniei pentru 2018 si urmatorii doi ani, iar pentru acest an anticipeaza un avans de 5,1%, cu 0,6 puncte procentuale peste ritmul prognozat in ianuarie. Înstituţia financară avertizează, însă, că presiunile…

- Toate economiile europene au crescut in 2017, iar perspectivele raman favorabile pe termen scurt, insa, pentru ca avansul economiei sa dureze dincolo de actuala perioada favorabila, statele europene trebuie sa relaxeze constrangerile structurale asupra cresterii, care variaza de la bariere la adresa…

- Comparativ cu precedentele prognoze din luna noiembrie 2017, BERD si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei romanesti cu 0,4 puncte procentuale pentru acest an, de la 4,2% pana la 4,6%. "Cresterea economica in Romania ar urma sa se modereze treptat de la un nivel apropiat de 7%…

- Romania se afla, alaturi de Malta, in topul performanțelor economice europene, cu o creștere economica mai mare fața de estimarile anterioare. Fondul Monetar International a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit celui mai nou…

