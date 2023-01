Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina continua și in tot acest timp, ingrijorarile referitoare la evoluția economiei se adancesc. Banca Mondiala spre exemplu este ingrijorata ca “noi socuri adverse” ar putea impinge economia globala in recesiune, in acest an, fiind vulnerabile in special tarile mici, transmite Bloomberg.…

- Criza in sectorul energetic s-ar putea repeta si in iarna anului 2023! Expertii in energie se tem deja ca provocarile din 2022 s-ar putea repeta si iarna viitoare, poate la o scara chiar mai mare, arata o analiza Bloomberg.Efectele actualei crize energetice ar putea dura si mai mult. In decembrie, una…

- 2023 va fi un an dificil pentru mare parte a economiei globale, deoarece principalele motoare ale cresterii globale - Statele Unite, Europa si China - se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, scrie Reuters,…

- Economia Rusiei a intrat in recesiune, in condițiile in care producția interna bruta a scazut cu patru procente in trimestrul al treilea, potrivit primelor estimari publicate miercuri de agenția naționala de statistica, Rosstat, scrie The Moscow Times citand AFP. Scaderea PIB-ului urmeaza unei contracții…

- Banca Angliei avertizeaza ca Regatul Unit se va confrunta cu cea mai lunga recesiune de cand au inceput sa se faca masuratori, in condițiile in care rata dobanzii de politica monetara a fost crescuta cel mai mult in ultimii 33 de ani, relateaza BBC, citeaza digi24.ro.

- Capacitatea Chinei de a stavili criza din sectorul imobiliar este din nou pusa sub semnul intrebarii dupa ce un dezvoltator privat cu sustinere de stat pentru finantare s-a alaturat unei liste din ce in ce mai lungi de firme din sector care intra in default, scrie Bloomberg. Fii la curent…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei globale in 2023 si a avertizat ca "multi oameni" vor resimti anul viitor ca pe o recesiune, scrie Profit.ro. Prognoza privind avansul economiei globale in 2023 a fost revizuita la 2,7-, comparativ cu…