Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Grupului Bancii Mondiale (WBG) a aprobat vineri cel de-al doilea imprumut, in valoare de 591,9 milioane euro, pentru Politici de Dezvoltare (Development Policy Loan, DPL) pentru a sprijini o crestere incluziva si verde in Romania, informeaza BM printr-un comunicat.

- Consiliul de Administratie al Grupului Bancii Mondiale (WBG) a aprobat vineri cel de-al doilea imprumut, in valoare de 591,9 milioane euro, pentru Politici de Dezvoltare (Development Policy Loan, DPL) pentru a sprijini o crestere incluziva si verde in Romania, informeaza BM printr-un

- Consiliul de Administratie al Grupului Bancii Mondiale (WBG) a aprobat cel de-al doilea imprumut, in valoare de 591,9 milioane euro, pentru Politici de Dezvoltare (Development Policy Loan, DPL) pentru a sprijini o crestere incluziva si verde in Romania, informeaza BM printr-un comunicat. Acest imprumut…

- Consiliul directorilor executivi al Bancii Mondiale a aprobat joi, 25 mai acordarea unei finanțari Republicii Moldova, in cadrul celui de-al Doilea Program de Operațiuni pentru Politici de Dezvoltare privind raspunsul la situații de urgența, reziliența și competitivitate , in

- Distribuție Energie Electrica Romania - DEER, companie membra a Grupului Electrica, cel mare operator de distribuție din Romania, ce deservește aproximativ 4 milioane de utilizatori, in 18 județe, s-a angajat sa puna in aplicare un program foarte ambițios de investiții pentru anul 2023 și sa continue,…

- „M-am bucurat sa revin in Bihor, județ aflat intr-un avant de dezvoltare in ultimii ani, și in municipiul Oradea, model de bune practici in privința colaborarii cu Executivul.Am inceput deplasarea in județul Bihor pe șantierul Centurii Oradea – Autostrada A3 (Biharia). Realizata in proporție de aproape…

- CARAȘ-SEVERIN – Unitatea medicala surprinde nu doar prin managementul etern schimbat, dar care ramane pe scaun, ci și prin arieratele care, deși acoperite de Guvern, cresc ca-n povești! A fost nevoie de doar o luna pentru ca spitalul județean, scapat de povara arieratelor, sa le aiba la loc. Nu o spunem…

- Fostul comisar european Corina Cretu a apreciat luni, la Prima News, despre banii europeni care ar trebui alocati pentru fermierii romani afectati de razboiul din Ucraina, ca nu se intelege foarte clar ca este vorba de pierderi pe care Romania le are din cauza faptului ca Ucraina produce grau modificat…