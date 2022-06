Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Mondiale a aprobat marti o finantare suplimentara de 1,49 miliarde de dolari pentru Ucraina pentru a ajuta guvernul sa plateasca salariile functionarilor publici si asistentilor sociali, relateaza AFP.

- Ministrii de externe din Estonia, Eva-Maria Liimets, Letonia, Edgars Rinkevics, Lituania, Gabrielius Landsbergis, si Polonia, Zbigniew Rau, si-au exprimat vineri la unison, in cadrul unei reuniuni desfasurate la Riga, dorinta ca statele lor sa beneficieze de o mai mare prezenta a NATO, transmite EFE…

- Ministrul ucrainean de finante, Serhii Marcenko, a cerut ajutor financiar international imediat in valoare de miliarde de dolari pentru ca Ucraina sa poata supravietui in urma deficitului bugetar semnificativ creat dupa invazia rusa, scrie marti publicatia Financial Times, citata de agentia EFE,…

- Astazi, 13 țari ale lumii au semnat o declarație comuna privind necesitatea modernizarii Forțelor aeriene a Ucrainei. Declarația, in special, a fost semnata de SUA, Statele Baltice și Polonia. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la speakerul Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk. "Astazi,…

- Banca Mondiala (BM) a anuntat luni, 14 martie ca pune la dispozitie aproape 200 de milioane de dolari finantare suplimentara si reprogramata pentru a sprijini serviciile sociale si persoanele vulnerabile din Ucraina, pe langa cele 723 milioane de dolari aprobate saptamana trecuta.Finantarea…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat proiectul de lege pentru un ajutor total de 13,1 miliarde de dolari pentru Ucraina. Membrii Camerei Statelor Unite au fost de acord cu dublarea sumei cerute inițial de administrația Biden, alocand 6,5 miliarde de dolari Pentagonului pentru asistența militara…