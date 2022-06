Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,9%, fata de un avans 4,1% previzionat in ianuarie 2022, conform raportului Bancii Mondiale „Perspective Economice Globale”. Invazia Rusiei in Ucraina a amplificat pagubele provocate de pandemia COVID-19, iar multe țari risca sa se confrunte cu recesiunea. Ce inseamna riscul de stagflație? Banca […] The post Banca Mondiala, anunt crunt: "Economia, șoc dublu fața de stagflația din anii '70". Care vor fi cele mai afectate tari? first appeared on Ziarul National .