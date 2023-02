Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a precizat ca ministrul Muncii Marius Budai a informat, in sedinta de luni a conducerii PSD, cu privire la faptul ca urmeaza sa vina un raport al Bancii Mondiale privind pensiile speciale si a adaugat ca asteapta o informare din partea Guvernului cu privire la acest proiect de lege, deoarece…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat, luni, ca Guvernul asteapta raportul Bancii Mondiale cu privire la proiectul de lege referitor la pensiile speciale care se afla in dezbatere in Parlament, transmite Agerpres.

- „Incepand de ieri (luni - n.r.) am inceput inceput dezbaterile intr-o comisie tripartita, ca sa ii spunem asa. Am avut in prima parte a zilei vizita specialistilor Bancii Mondiale, avem dupa-amiaza si spre seara discutii cu specialistii de la Comisia Europeana. Continuam aceste discutii pe toata perioada…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat marti, 6 decembrie, ca legea privind reglementarea pensiilor speciale exista si urmeaza sa fie depusa in Parlament, fara sa avanseze insa un termen. „Incepand de ieri, am inceput inceput dezbaterile intr-o comisie tripartita, sa ii spunem asa. Am avut…

- „Incepand de ieri (luni - n.r.) am inceput inceput dezbaterile intr-o comisie tripartita, ca sa ii spunem asa. Am avut in prima parte a zilei vizita specialistilor Bancii Mondiale, avem dupa-amiaza si spre seara discutii cu specialistii de la Comisia Europeana. Continuam aceste discutii pe toata perioada…

- Procurorul Eduard Mihai Ilie, șeful Biroului de criminalistica din Parchetul General, a solicitat CSM eliberarea din functie, prin pensionare. Cererea lui va fi analizata pe 6 decembrie. 183 de magistrați au plecat din sistem in luna noiembrie, dupa ce Banca Mondiala a propus Guvernului Romaniei reformarea…

- Marcel Ciolacu a declarat ca, in cazul in care nu va putea fi scos sau inlocuit acel plafon pentru pensii de 9,4- din PIB prevazut in PNRR, atunci majorarea pensiilor care va avea loc 1 ianuarie 2023 va fi si ultima. Liderul PSD a adaugat ca Nicolas Schmit, comisarul european responsabil pentru locuri…