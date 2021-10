Banca Mondială a oprit operaţiunile din Sudan, dând o lovitură liderilor puciului militar Mii de oameni au iesit in strada dupa lovitura de stat de luni, condusa de seful fortelor armate, generalul Abdel Fattah al-Burhan, iar mai multi au fost ucisi in confruntari cu fortele de securitate. Burhan a demis consiliul comun civil-militar instituit pentru a conduce tara catre alegeri democratice dupa rasturnarea autocratului Omar al-Bashir intr-o revolta populara din aprilie 2019. El a spus ca a actionat pentru a impiedica alunecarea tarii in razboiul civil, dar decizia Bancii Mondiale de a intrerupe platile si de a opri procesarea noilor operatiuni este un regres al planurilor sale pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

