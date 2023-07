Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Grupului Bancii Mondiale (WBG) a aprobat vineri cel de-al doilea imprumut, in valoare de 591,9 milioane euro, pentru Politici de Dezvoltare (Development Policy Loan, DPL) pentru a sprijini o crestere incluziva si verde in Romania, informeaza BM printr-un comunicat.

- Consiliul directorilor executivi al Bancii Mondiale a aprobat joi, 25 mai acordarea unei finanțari Republicii Moldova, in cadrul celui de-al Doilea Program de Operațiuni pentru Politici de Dezvoltare privind raspunsul la situații de urgența, reziliența și competitivitate , in

- Distribuție Energie Electrica Romania - DEER, companie membra a Grupului Electrica, cel mare operator de distribuție din Romania, ce deservește aproximativ 4 milioane de utilizatori, in 18 județe, s-a angajat sa puna in aplicare un program foarte ambițios de investiții pentru anul 2023 și sa continue,…

- Compania Signal Iduna Asigurare Reasigurare a transmis, printr-un comunicat de presa, ca inregistreaza cresteri pe liniile de business strategice, dinamica pozitiva fiind sustinuta de portofoliul extins care acopera acum o gama larga de produse de asigurari, adaptate tuturor nevoilor pietei. “Pentru…

- Japonia va oferi Republicii Moldova un credit preferențial in valoare de circa 100 de milioane de dolari pentru realizarea Proiectului „Politici de dezvoltare intru redresarea economica”. Finanțarea se va realiza in cadrul Programului de Dezvoltare și Redresare Economica.

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 de ani) a fost, in anul 2022, de 63,1%, in crestere fata de anul anterior cu 1,2 puncte procentuale, arata datele Institutului National de Statistica (INS). In anul 2022 populatia activa a Romaniei era de 8,27 milioane de persoane, din care 7,8…

- Fostul comisar european Corina Cretu a apreciat luni, la Prima News, despre banii europeni care ar trebui alocati pentru fermierii romani afectati de razboiul din Ucraina, ca nu se intelege foarte clar ca este vorba de pierderi pe care Romania le are din cauza faptului ca Ucraina produce grau modificat…