Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu președintele Grupului Bancii Mondiale, David Malpass. Cu acest prilej, au fost remarcate progresele inregistrate de Romania in cei 30 de ani de implementare a programelor de dezvoltare cu Banca Mondiala, care au contribuit la consolidarea…

- Premierul Ciuca a prezentat viziunea Guvernului privind abordarea integrata a investitiilor realizate cu bani europeni si din bugetul national, alaturi de alte instrumente financiare internationale, arata comunicatul de presa al Guvernului. „Sunt increzator ca fondurile europene si facilitatile oferte…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a transmis marți, 5 aprilie, ca Executivul sustine libertatea presei, iar premierul Nicolae Ciuca a cerut tragerea la raspundere a celor responsabili, dupa ce jurnalista Emilia Șercan a acuzat Poliția Romana ca a „scurs” in presa o captura de ecran…

- In cadrul intalnirii a fost reiterat cadrul strategic de colaborare dintre Guvernul Romaniei și Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiați, pornind de la principiul complementaritații in gestionarea crizei umanitare a refugiaților din Ucraina.”Sunt vremuri pentru solidaritate, curaj și umanitate. Razboiul…

- Premierul Nicolae Ciuca, l-a primit, duminica la Palatul Victoria, pe ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Yair Lapid. Acesta este si prim-ministru alternativ, urmand sa preia mandatul la jumatatea anului 2023. Discutiile s-au axat asupra analizei evolutiilor regionale si gestionarii efectelor…

- Premierul Ciuca, vizita la vama Siret Nicolae Ciuca. Foto: Guvernul României Premierul Nicolae Ciuca a ajuns în aceasta seara la punctul de trecere a frontierei de la Siret, în judetul Suceava, si s-a aratat impresionat de imaginea refugiatilor. Fost militar prezent…

- „Prin Acordul privind asistenta financiara nerambursabila de 100 de milioane de euro, Romania va sprijini eforturile Republicii Moldova de dezvoltare durabila, de avansare pe calea reformelor si racordarea ferma la spatiul european, prin drumuri si poduri, prin retele de electricitate si gaz, prin proiecte…

- Convorbirea dintre premierul Nicolae Ciuca și omologul sau moldovean Natalia Gavrilița a avut loc in contextul in care Parlamentul de la Chișinau a decis astazi instituirea starii de urgența in sectorul energetic, in Republica Moldova, din cauza riscului suspendarii livrarii de gaz de catre concernul…