- Banca italiana Intesa Sanpaolo a obtinut aprobarea presedintelui rus Vladimir Putin pentru a-si vinde sau ceda activele din Rusia, potrivit document postat vineri pe un site web al guvernului rus, transmite Reuters.Reuters a relatat in exclusivitate in august ca cea mai mare banca din Italia se apropie…

- Sub aparenta normalitate a vieții oamenilor din țarile care au granița cu Rusia, realitatea acțiunilor uriașului lor vecin in Ucraina nu este niciodata prea departe, scrie CNN. Nu doar pentru ca granița e foarte aproape sau ca Putin a insinuat ca, la fel cum Moscova are dreptul sa cucereasca Ucraina,…

- “Ne-am declarat pozitia si aceasta ramane, vom fi duri atunci cand vom lasa bancile straine sa plece, va depinde de decizia de a debloca activele rusesti”, a spus Moiseev, vorbind la un forum. Raspunzand intrebarilor despre cererile de vanzare de active, Moiseev a spus ca Raiffeisen Bank, din Austria,…

- Introducerea de catre Putin a unui juramant obligatoriu pentru angajații Wagner și ai altor contractori militari privați a fost o mișcare clara de a aduce astfel de grupuri sub un control mai strict al statului., potrivit Reuters, inforemaza Mediafax. Decretul, publicat pe site-ul web al Kremlinului,…

- Statele Unite nu incurajeaza si nu autorizeaza atacurile in interiorul Rusiei, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, dupa ce autoritatile ruse au declarat ca au doborat drone care au incercat sa atace Moscova miercuri dimineata, 23 august, relateaza Reuters și Agerpres.…

- Agitație și confuzie la Aeroportul Vnukovo din Moscova, dupa ce zborurile au fost suspendate brusc, autoritațile invocand rațiuni "in afara controlului", informeaza Agerpres .Deși aeroportul nu a dat detalii specific privind motivele care au dus la suspendarea zborurilor, s-a creat o mulțime de speculații. Aeroportul…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va cere bancilor, din luna septembrie, sa furnizeze, saptamanal, date cu privire la lichiditatea lor. Astfel, BCE va putea derula mai frecvent verificari cu privire la capacitatea lor de a face fata unor socuri potentiale pe masura ce cresc dobanzile, a declarat presedintele…

- "ONU are inca trei luni la dispozitie pentru a obtine implementarea (acordului) si rezultate concrete", a semnalat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Daca ONU reuseste sa convinga statele occidentale sa aplice partea intelegerii care priveste eliminarea restrictiilor…