Banca Internationala de Investitii (BII) atinge pentru prima data in istoria sa de 50 de ani o rata negativa a dobanzii fixe de -0,05% EUR pe an dupa swap, prin plasarea unui bilet cu rata variabila in valoare de 190 milioane de lei (aproximativ 39 milioane de euro) cu scadenta de 2 ani, a anuntat luni banca.

Tranzactia a fost plasata in cadrul Programului MTN recent actualizat al BII si va fi listata la Bursa de Valori Dublin, potrivit agerpres.ro.

