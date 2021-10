Stiri pe aceeasi tema

- Euroins România, al doilea mare asigurator RCA, continua sa-și întareasca situația financiara dupa caderea liderului de piața, City Insurance. Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va achiziționa o participație minoritara la Euroins Insurance Group și va investi 30 milioane…

- Și Eurohold, compania mama a Euroins, investește 12 milioane euro. In total, Eurohold și BERD majoreaza capitalul Euroins Romania cu 42 milioane euroBERD va achiziționa o participație minoritara la Euroins Insurance GroupIn ultimele 12 luni, Euroins Romania a atras majorari de capital de peste 300 de…

- Acționarii City Insurance au facut plangere penala angajaților din Romania. Asiguratii vor fi despagubiti in continuare. Procurorii de la crima organizata vor investiga, la solicitarea actionarilor City Insurance, modul in care a fost administrata compania. Actionarii au facut plangere penala la DIICOT…

- Asiguratii companiei City Insurance vor fi despagubiti in continuare Foto: Arhiva. Procurorii de la crima organizata vor investiga, la solicitarea actionarilor City Insurance, modul în care a fost administrata compania. Actionarii au facut plângere penala la DIICOT si îi…

- Dupa anunțarea falimentului City Insurance, incep sa apara și informații referitoare la operațiunile ilegale pe care le-a facut compania de asigurari. Printre acestea apare plata unor dobanzi uriașe pentru credite care nu au fost primite. Valentin Ionescu, director in Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- City Insurance ar putea ramane fara autorizația de funcționare. Liderul pieței RCA are nevoie de 150 de milioane de euro Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ar putea decide saptamana aceasta retragerea autorizatiei de functionare a companiei City Insurance, liderul pietei RCA din Romania. Compania…

- De la sfarșitul lunii august, pana pe 8 septembrie, in satul Harja (comuna Oituz) 40 de tineri din șapte țari, Italia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova, Macedonia de Nord, Georgia și Romania, abordeaza problema sustenabilitații și a deșeurilor prin proiectul „Waste=Zero”. In limba engleza, „waste”…

- “Actionarii Euroins Romania se angajeaza sa investeasca in continuare pe piata de asigurari din Romania, in timp ce compania anunta o noua runda de majorare de capital in valoare de peste 120 de milioane de lei, dupa alte doua cresteri succesive recente de capital in valoare de peste 126 de milioane…