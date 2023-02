Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite pregatesc un ajutor militar in valoare de peste 2 miliarde de dolari pentru Ucraina, care ar urma sa includa pentru prima data rachete cu raza de acțiune mai mare, precum și alte muniții și arme, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani informați in acest sens, potrivit Mediafax.…

- Veniturile Turciei din turism au atins nivelul record de 46,3 miliarde de dolari in 2022, chiar daca deficitul sau comercial s-a extins la peste 109 miliarde de dolari, dupa ce razboiul din tara vecina, Ucraina, a dus la cresterea numarului vizitatorilor din Rusia, dar si la majorarea costurilor…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a deplans miercuri moartea ministrului de interne ucrainean Denis Monastirski, despre care a spus ca ''a fost un mare prieten al Uniunii Europene'', transmit AFP, DPA si Reuters. ''Suntem alaturi de durerea Ucrainei dupa tragicul accident de elicopter'',…

- Un general ucrainean a respins joi ideea unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si retrage din Ucraina trupele, care isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk, relateaza agentiile EFE si Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- NATO va organiza miercuri dimineata, de la ora locala 10:00 (09:00 GMT), o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori, pentru a discuta despre explozia din estul Poloniei, in apropiere de frontiera cu Ucraina, soldata cu doi morti, au declarat doi oficiali NATO si un diplomat european…

- Membrii UE urmeaza sa creasca bugetele militare cu pana la 70 de miliarde de euro pana in 2025, dar lipsa cooperarii in cadrul proiectelor si achizitiile din afara blocului risca sa submineze eforturile de a crea forte coerente, semnaleaza marti Agentia Europeana de Aparare, citata de Reuters, scrie…

- Comisia Europeana (CE) propune miercuri Celor 27 sa acorde Ucrainei un ajutor in valoare de 18 miliarde de euro in 2023 - sub forma de imprumuturi, ale caror dobanzi sa fie platite de catre statele membre ale Uniunii Europene (UE), relateaza AFP. In urma cu cateva zile, Ungaria spunea ca nu va mai…

- Comisia Europeana le-a spus luni reprezentantilor statelor membre ca nu este posibil sa fie introdus un plafon al pretului gazelor naturale care in acelasi timp sa nu afecteze contractele pe termen lung sau securitatea aprovizionarii, au declarat doua surse diplomatice pentru Reuters, anunța Agerpres.…