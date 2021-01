Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa inregistreze in 2020 un profit anual de 21 de miliarde de franci elvetieni (23,72 miliarde dolari), gratie castigurilor realizate de pe urma actiunilor pe care le-a cumparat, pentru a limita tendinta de apreciere a francului elvetian, transmite Reuters.…

- Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume, cu o avere care depașește 185 de miliarde de dolari, anunța CNBC.Avansul înregistrat de Tesla pe bursa din Wall Street, unde a depașit în urma cu o zi pragul de 700 de miliarde de dolari, a facut ca Musk sa-l depașeasca pe Jeff Bezos,…

- Marti, la debutul tranzactiilor pe Wall Street, actiunile Tesla au crescut cu pana la 3,9-, la o valoare record de 542,35 dolari, ceea ce a evaluat compania pentru o scurta perioada de timp la 514 miliarde de dolari. In total, titlurile Tesla s-au apreciat cu aproape 28- dupa ce S&P Dow Jones Indices…

- Elon Musk l-a devansat pe cofondatorul Microsoft, Bill Gates, și a devenit cea de-a doua cea mai bogata persoana din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index . Valoarea neta a CEO-ului Tesla se ridica acum la aproximativ 128 de miliarde de dolari, dupa ce a crescut cu nu mai puțin de 100 de miliarde…

- BNR: Investitiile straine directe au scazut cu 68% in primele opt luni Investitiile straine directe au scazut in primele opt luni din 2020 cu 68% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,396 miliarde de euro, conform datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei. "Investiţiile…