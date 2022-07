Banca de sange si centru de transfuzii veterinar la USV Iasi

Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Medicina Veterinara a Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) anunta deschiderea singurii bancii de sange din Moldova si a primului centru de transfuzii veterinar din regiune, in cadrul Spitalului clinic pentru animale de companie. Acesta va fi operational…

- La Facultatea de Medicina Veterinara a Universitatii de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) au fost deschise prima banca de sange si un centru de transfuzii veterinar, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Facultatea de Medicina Veterinara a Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) anunța deschiderea bancii de sange și a centrului de transfuzii veterinar in cadrul Spitalului clinic pentru animale de companie. „Incepand cu luna aceasta, la USV Iași funcționeaza singura…

- Miroslava cauta soluții pentru imbunatațirea traficului. In acest sens a inițiat un proiect de supralagire a bretelei de legatura intre șoseaua de centura DN28D și drumul comunal DC28. Pana in prezent au fost realizate studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, urmand ca indicatorii tehnico-economici…

- Facultatea de Horticultura a Universitații de Științele Vieții„Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), propune pasionaților de vin și iubitorilor de peisagistica, o serie de workshop-uri, menitesa transmita informații, sa formeze deprinderi și in același timp, sase relaxeze și sa incante participanții.…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a dat startul, in aceasta saptamana, ceremoniilor de absolvire organizate pentru viitorii absolvenți ai celor patru facultați. Primul curs festiv la USV Iași, a avut loc miercuri, 18 mai 2022, la Facultatea de Medicina Veterinara.…

- Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași i-a fost acordat, la sfarșitul lunii trecute de catre Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM) brevetul cu titlul: „Echipament de plantare automata a rasadurilor cu ghiveci nutritiv”, avandul ca inventator pe Virgil Vlahidis,…

- In anul universitar care va incepe din octombrie 2022, Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" isi propune sa creasca numarul programelor de studiu in limba engleza pentru studentii straini. Conform rectorului, prof.dr. Gerard Jitareanu, in momentul de fata numarul studentilor straini…